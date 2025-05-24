거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
아주 간단한 시계 샘플입니다. GMT, 서버 또는 현지 시간을 선택할 수 있습니다.
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1초 c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
New Candle or Bar formation.
이 봇은 설정된 시간대에 새 캔들이 열리는 것을 감지하여 일회성 코드를 실행하고, 거래를 하고, 다른 함수를 호출하기가 더 쉬워집니다. 코드는 OnTick() 함수로 작성됩니다.Volume MA with candle color tracking
상승/하락 캔들 색상을 추적하는 히스토그램 막대가 있는 순수 틱 볼륨의 이동 평균입니다.
CGV 클래스 - 글로벌 변수(GlobalVariable)
이 클래스는 클라이언트 터미널의 전역 변수에 대한 작업을 단순화합니다.타이머 종료 기간
표시기는 현재 기간의 마감까지 시간을 표시하며, 기간이 H1보다 작은 경우 시간 마감까지 시간을 추가로 표시합니다.