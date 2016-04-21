CodeBaseKategorien
Ein sehr einfaches Beispiel einer Uhr. Sie können die Zeit GMT, SERVER, oder LOCAL wählen.

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1 second
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

Abbildung:

Loong Clock

Loong Clock

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/78

