LoongClock - Experte für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1163
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein sehr einfaches Beispiel einer Uhr. Sie können die Zeit GMT, SERVER, oder LOCAL wählen.
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1 second c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
Abbildung:
Loong Clock
