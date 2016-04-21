Ist ein Oszillator der überkauften/überverkauften Zustände des Marktes. Er kann auch als Momentum-Indikator verwendet werden. Um die zyklischen Komponenten einer Kursbewegung mit einer Periode kleiner als der des TRIX zu eliminieren wird eine dreifache Glättung verwendet.

Die MovingAverages Library enthält Funktionen für die Berechnung verschiedener Typen von Gleitenden Durchschnitten.

Die Library enthält Funktionen die Beschreibungen der Codes von Laufzeitfehlern und die der Handelsserver zurückgibt.

Der Indikator gibt die Zeit bis zum Schluss der Periode der aktuellen Zeiteinheit aus. Ist diese kleiner als H1 wird außerdem die Zeit bis zum Schluss des aktuellen Stundenbalkens angezeigt.