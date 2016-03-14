Vol_change=Vol_short/Vol_long



Hay muchas maneras de medir la volatilidad (mutabilidad). Uno de ellas es el cálculo de la desviación estándar de los retornos durante un tiempo. A veces la volatilidad actual en un periodo corto de tiempo (por ejemplo, 6 días) está correlacionada con la volatilidad de un período mayor (por ejemplo 100 días). Este indicador calcula la correlación de una volatilidad cortay una volatilidad largaLa desviación estándar aquí no se toma de la diferencia de precios de cierre, sino a partir de logaritmos de la correlación del precio de cierre del día actual y el precio de cierre del día anterior: Mamá [i] = cerrar [i] / cerrar [i + 1].