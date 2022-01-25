거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
변동성 변화(Volatility Change) 지표 - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 485
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
변동성(변화성)을 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 일정 기간 동안의 수익률의 표준편차를 계산하는 것입니다. 때때로 짧은 기간(예: 6일)의 현재 변동성은 더 큰 기간(예: 100일)의 변동성과 어떠한 상관 관계가 있습니다. 이 지표는 단기 변동성Vol_short과 긴 변동성Vol_long의 상관 관계를 계산합니다..
표준편차는 종가의 차이가 아니라 당일 종가와 전일 종가의 상관관계의 로그에서 나온 것입니다: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 변화의 기간입니다.
|
Vol_change=Vol_short/Vol_long
표준편차는 종가의 차이가 아니라 당일 종가와 전일 종가의 상관관계의 로그에서 나온 것입니다: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
여기서 k는 변동성 변화의 기간입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7634
차트에 주식 그래프 적용하기
시장 프로필에 기반한 주식 지표의 예이동 평균, MA
이동 평균 지표는 특정 기간 동안의 상품 가격의 평균적인 값을 보여줍니다.
MAE 및 MFE를 계산하는 스크립트
자본 감소도 계산됩니다.상대 강도 지수(Relative Strength Index)
상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI) 기술적 지표