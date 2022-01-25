Vol_change=Vol_short/Vol_long



변동성(변화성)을 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 일정 기간 동안의 수익률의 표준편차를 계산하는 것입니다. 때때로 짧은 기간(예: 6일)의 현재 변동성은 더 큰 기간(예: 100일)의 변동성과 어떠한 상관 관계가 있습니다. 이 지표는 단기 변동성과 긴 변동성의 상관 관계를 계산합니다..표준편차는 종가의 차이가 아니라 당일 종가와 전일 종가의 상관관계의 로그에서 나온 것입니다: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].