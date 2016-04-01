CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador de Mudança na Volatilidade - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2024
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão dos retornos para um determinado período de tempo. As vezes, a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionada com a volatilidade de um período maior (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma pequena volatilidade Vol_short e uma longa volatilidade Vol_long.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

O desvio padrão aqui não é a partir da diferença de preços de fechamento, mas a partir de logaritmos da correlação do preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período de mudança da volatilidade.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7634

IDT trading scripts IDT trading scripts

Há alguns scripts no arquivo zip que pode ser muito útil na negociação intraday. Com eles você pode responder as mudanças do mercado muito rapidamente.

Multibreakout Multibreakout

EA Multibreakout.

Autotrade Autotrade

EA Autotrade.

BollTrade BollTrade

EA BollTrade.