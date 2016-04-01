Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador de Mudança na Volatilidade - indicador para MetaTrader 4
Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão dos retornos para um determinado período de tempo. As vezes, a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionada com a volatilidade de um período maior (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma pequena volatilidade Vol_short e uma longa volatilidade Vol_long.
O desvio padrão aqui não é a partir da diferença de preços de fechamento, mas a partir de logaritmos da correlação do preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período de mudança da volatilidade.
|
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7634
