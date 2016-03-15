Vol_change=Vol_short/Vol_long



ボラティリティを計る方法が多いです。その方法の1つとして、価格騰落率の標準偏差の計算もあります。ある場合、6日などの短期間でのボラティリティが100日などの長期間でのボラティリティと比較されます。ボラティリティ変化のインディケータは、このアイデアを使って、短期的なボラティリティ対長期的なボラティリティの割合を計ります。標準偏差は終値の差ではなく、今日の終値対前日の終値の割合の対数で計算されます。: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]