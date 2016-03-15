無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボラティリティを計る方法が多いです。その方法の1つとして、価格騰落率の標準偏差の計算もあります。ある場合、6日などの短期間でのボラティリティが100日などの長期間でのボラティリティと比較されます。ボラティリティ変化のインディケータは、このアイデアを使って、短期的なボラティリティVol_short対長期的なボラティリティVol_longの割合を計ります。
標準偏差は終値の差ではなく、今日の終値対前日の終値の割合の対数で計算されます。: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k)
ただし k ー ボラティリティ変化の期間
|
Vol_change=Vol_short/Vol_long
