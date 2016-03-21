CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indicator of Volatility Change - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
929
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es gibt viele Wege Volatilität zu messen (Veränderbarkeit). Einer ist die Standardabweichung der Werte für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Manchmal korreliert die Volatilität der kurzen Periode (z.B. 6 Tage) mit der der langen Periode (z.B. 100 Tage). Der Indikator berechnet die Korrelation der kurzen (Vol_short) sowie der langen (Vol_long) Volatilität.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Die Standardabweichung wird hierbei nicht aus der Differenz der Schlusskurse berechnet, aber vom Logarithmus der Korrelation des Schlusskurses des laufenden und des vorherigen Tages: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
k ist die Periode der Volatilitätsänderung.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7634

Digital High Pass (KGHP) Digital High Pass (KGHP)

Digital High Pass (KGHP) Indikator.

Bears Power Bears Power

Bears power Oszillator (Bears Power, Bears) - Trend folgender Indikator.

KAGI-1 KAGI-1

KAGI-1 Indikator.

Autotrade Autotrade

Berater Autotrade.