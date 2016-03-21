Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indicator of Volatility Change - Indikator für den MetaTrader 4
Es gibt viele Wege Volatilität zu messen (Veränderbarkeit). Einer ist die Standardabweichung der Werte für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Manchmal korreliert die Volatilität der kurzen Periode (z.B. 6 Tage) mit der der langen Periode (z.B. 100 Tage). Der Indikator berechnet die Korrelation der kurzen (Vol_short) sowie der langen (Vol_long) Volatilität.
Die Standardabweichung wird hierbei nicht aus der Differenz der Schlusskurse berechnet, aber vom Logarithmus der Korrelation des Schlusskurses des laufenden und des vorherigen Tages: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k ist die Periode der Volatilitätsänderung.
Vol_change=Vol_short/Vol_long
