Vol_change=Vol_short/Vol_long



Es gibt viele Wege Volatilität zu messen (Veränderbarkeit). Einer ist die Standardabweichung der Werte für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Manchmal korreliert die Volatilität der kurzen Periode (z.B. 6 Tage) mit der der langen Periode (z.B. 100 Tage). Der Indikator berechnet die Korrelation der kurzen (Vol_short) sowie der langen (Vol_long) Volatilität.Die Standardabweichung wird hierbei nicht aus der Differenz der Schlusskurse berechnet, aber vom Logarithmus der Korrelation des Schlusskurses des laufenden und des vorherigen Tages: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].