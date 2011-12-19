Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
J_TPO_Velocity - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2899
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Типичный ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.
LinearRegression
В приложении к финансовым рынкам этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.KalmanFilter
Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.
J_TPO
Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.3X_ParabolicRegression
Два прямолинейных канала стандартных отклонений + криволинейный канал параболической регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.