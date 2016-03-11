CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

I_Trend - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1213
Ranking:
(5)
Publicado:
i_Trend.mq4 (3.35 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica

Indicador ITrend.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7599

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

Asesor Terminator. Utiliza los indicadores I_Trend y Support and Resistance.mq4.

TTT TTT

Asesor TTT.

Sweet_Spot_Extreme Sweet_Spot_Extreme

Asesor Sweet_Spot_Extreme.

Surefirething Surefirething

Asesor Surefirething.