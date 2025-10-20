Rejoignez notre page de fans
BykovTrend_HTF_Signal - indicateur pour MetaTrader 5
- 56
-
L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou le signal d'une transaction de l'indicateur BykovTrend sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.
Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche pointant vers la droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. En cas de changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche dirigée en diagonale, dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la réalisation d'une transaction.
Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend :
//+------------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input int RISK=3; input int SSP=9;
- Paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input uint SignalBar=0; // Numéro de la barre de réception du signal (0 - barre actuelle) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Noms des marques d'indicateurs input color UpSymol_Color=Lime; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymol_Color=Magenta; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=60; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=10; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int X_1=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Y_1=-15; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=20; // Décalage vertical
- Les paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour émettre des alertes ou des signaux sonores :
//---- paramètres d'alerte input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante d'indication d'opération input uint AlertCount=0; // Nombre d'alertes à envoyer
Si plusieurs indicateurs BykovTrend_HTF_Signal doivent être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur BykovTrend.mq5 compilé doit être présent dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/681
