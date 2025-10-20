L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou le signal d'une transaction de l'indicateur BykovTrend sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.

Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche pointant vers la droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. En cas de changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique sous la forme d'une flèche dirigée en diagonale, dont la couleur et la direction correspondent à la direction de la réalisation d'une transaction.

Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 3 ; input int SSP= 9 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Les paramètres d'entrée de l'indicateur BykovTrend_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour émettre des alertes ou des signaux sonores :

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Si plusieurs indicateurs BykovTrend_HTF_Signal doivent être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur BykovTrend.mq5 compilé doit être présent dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.