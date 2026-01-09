代码库部分
EA

Professional Close All Positions Panel - MetaTrader 5EA

screenshot1.PNG (19.6 KB)
screenshot2.PNG (73.29 KB)
screenshot3.PNG (34.87 KB)
before.PNG (23.5 KB)
after.PNG (24.18 KB)
OneClickCloseAll.mq5 (51.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

一键关闭所有仓位 - 专业交易面板

// 完整源代码见所附 MQ5 文件



使用此功能强大的可视化面板，轻松进行紧急头寸管理。


🎯作用

专业的智能交易系统，为您的图表添加了一个时尚的控制面板，可通过高级过滤选项即时平仓。非常适合紧急情况、新闻事件或快速风险管理决策。


✨ 主要功能

- 一键即时关闭所有仓位

- 仅关闭买入头寸

- 仅关闭卖出仓位

- 仅关闭当前符号的仓位

- 仅关闭盈利仓位

- 仅关闭亏损仓位

- 实时仓位计数器和损益显示

- 彩色盈亏指标（绿色=盈利，红色=亏损）

- 平仓前显示损益的安全确认对话框

- 简易面板移除按钮

- 完全自定义颜色和面板位置

- 适用于所有符号和时间框架

- 零延迟，即时执行


🛡️ 安全第一

每个平仓操作都需要您的确认，执行前对话框会显示准确的损益金额。您绝不会意外平仓。


适用于

✓ 突发新闻时的紧急仓位退出

✓ 达到目标时快速获利了结

✓ 快速减少损失，保护您的账户

日终头寸清理

专业风险管理

剥头皮者和日间交易者

需要即时退出的新闻交易者


完全自定义

- 选择面板位置（4 个角中的任意一个）

- 自定义与角的 X 和 Y 距离

- 更改所有颜色（背景、按钮、文本）

- 包含专业配色方案


实时信息

面板持续更新显示

- 未结头寸总数

- 以账户货币计算的总损益

- 买入头寸数量和损益

- 卖出头寸数量和损益

- 所有内容均以颜色标示，一目了然


⚙️ 输入参数

所有设置都非常简单，并有详细说明：

- 面板角落 - 选择显示位置

- 面板 X/Y 距离 - 微调位置

- 颜色 - 背景、按钮和文本

- 所有参数都有清晰的说明


超级易用

1.将 EA 拖到任何图表上

2.启用自动交易（工具栏中的绿色按钮）

3.面板自动出现

4.点击任何按钮关闭仓位

5.确认操作

6.完成！完成后取下面板


⚡ 高性能

- 超轻量级代码

- 无 CPU 开销或内存问题

- 即时按钮响应

- 轻松处理 100 多个位置

- 即使在剧烈波动时也不会出现延迟


经过测试，性能可靠

在多个经纪商、账户类型和市场条件下进行了全面测试。包括全面的错误处理、详细的日志记录和智能订单填写模式（FOK/IOC/RETURN），以实现最大兼容性。


完全免费

- 无隐藏费用

- 无仓位限制

- 无终止日期

- 无试用期

- 100% 永久免费


卓越的支持

有疑问或问题？请留言，我会尽快回复！我致力于帮助用户从这款工具中获得最大收益。


---


📥安装说明

1.下载文件

2.打开 MetaTrader 5

3.打开 MetaEditor（按 F4 或工具 → MetaQuotes 语言编辑器）

4.文件 → 打开数据文件夹

5.将 EA 文件复制到 MQL5 → 专家文件夹

6.重启 MT5 或刷新导航器（右键单击 → 刷新）

7.将导航器 → 专家顾问中的 "OneClickCloseAll "拖到任意图表上

8.在设置窗口中点击 "OK

9.确保工具栏中的 "自动交易 "按钮已启用（绿色） 10.

10.面板出现在图表上，即可使用！


⚠️ 重要要求

- MetaTrader 5 平台

- 必须启用自动交易（绿色按钮）

- 适用于任何符号和时间框架

- 支持模拟和真实账户

- 兼容所有经纪商


🔧 故障排除

如果按钮不起作用

1.检查自动交易是否打开（绿色按钮）

2.检查工具 → 选项 → 智能交易系统 → "允许自动交易 "是否选中

3.如果需要，重新编译 EA（MetaEditor 中的 F7）

4.检查 "专家 "选项卡是否有错误信息


欢迎反馈

我一直在寻求改进！如果您有功能要求或建议，请留言。


---


版本历史

v1.00 - 初次发布

- 六种仓位平仓过滤器

- 实时损益显示

- 安全确认

- 完全自定义

- 专业图形用户界面


---


更多免费工具即将推出

关注我，获取更多免费交易工具！

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/67011

