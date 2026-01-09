加入我们粉丝页
一键关闭所有仓位 - 专业交易面板
// 完整源代码见所附 MQ5 文件
使用此功能强大的可视化面板，轻松进行紧急头寸管理。
🎯作用
专业的智能交易系统，为您的图表添加了一个时尚的控制面板，可通过高级过滤选项即时平仓。非常适合紧急情况、新闻事件或快速风险管理决策。
✨ 主要功能
- 一键即时关闭所有仓位
- 仅关闭买入头寸
- 仅关闭卖出仓位
- 仅关闭当前符号的仓位
- 仅关闭盈利仓位
- 仅关闭亏损仓位
- 实时仓位计数器和损益显示
- 彩色盈亏指标（绿色=盈利，红色=亏损）
- 平仓前显示损益的安全确认对话框
- 简易面板移除按钮
- 完全自定义颜色和面板位置
- 适用于所有符号和时间框架
- 零延迟，即时执行
🛡️ 安全第一
每个平仓操作都需要您的确认，执行前对话框会显示准确的损益金额。您绝不会意外平仓。
适用于
✓ 突发新闻时的紧急仓位退出
✓ 达到目标时快速获利了结
✓ 快速减少损失，保护您的账户
日终头寸清理
专业风险管理
剥头皮者和日间交易者
需要即时退出的新闻交易者
完全自定义
- 选择面板位置（4 个角中的任意一个）
- 自定义与角的 X 和 Y 距离
- 更改所有颜色（背景、按钮、文本）
- 包含专业配色方案
实时信息
面板持续更新显示
- 未结头寸总数
- 以账户货币计算的总损益
- 买入头寸数量和损益
- 卖出头寸数量和损益
- 所有内容均以颜色标示，一目了然
⚙️ 输入参数
所有设置都非常简单，并有详细说明：
- 面板角落 - 选择显示位置
- 面板 X/Y 距离 - 微调位置
- 颜色 - 背景、按钮和文本
- 所有参数都有清晰的说明
超级易用
1.将 EA 拖到任何图表上
2.启用自动交易（工具栏中的绿色按钮）
3.面板自动出现
4.点击任何按钮关闭仓位
5.确认操作
6.完成！完成后取下面板
⚡ 高性能
- 超轻量级代码
- 无 CPU 开销或内存问题
- 即时按钮响应
- 轻松处理 100 多个位置
- 即使在剧烈波动时也不会出现延迟
经过测试，性能可靠
在多个经纪商、账户类型和市场条件下进行了全面测试。包括全面的错误处理、详细的日志记录和智能订单填写模式（FOK/IOC/RETURN），以实现最大兼容性。
完全免费
- 无隐藏费用
- 无仓位限制
- 无终止日期
- 无试用期
- 100% 永久免费
卓越的支持
有疑问或问题？请留言，我会尽快回复！我致力于帮助用户从这款工具中获得最大收益。
⭐⭐⭐⭐⭐ 如有帮助，请给予评价！⭐⭐⭐⭐⭐
如果此 EA 为您节省了时间或金钱，请花 10 秒钟为其评分！
您的评价有助于其他交易者发现这款免费工具。
感谢您的支持！🙏
---
📥安装说明
1.下载文件
2.打开 MetaTrader 5
3.打开 MetaEditor（按 F4 或工具 → MetaQuotes 语言编辑器）
4.文件 → 打开数据文件夹
5.将 EA 文件复制到 MQL5 → 专家文件夹
6.重启 MT5 或刷新导航器（右键单击 → 刷新）
7.将导航器 → 专家顾问中的 "OneClickCloseAll "拖到任意图表上
8.在设置窗口中点击 "OK
9.确保工具栏中的 "自动交易 "按钮已启用（绿色） 10.
10.面板出现在图表上，即可使用！
⚠️ 重要要求
- MetaTrader 5 平台
- 必须启用自动交易（绿色按钮）
- 适用于任何符号和时间框架
- 支持模拟和真实账户
- 兼容所有经纪商
🔧 故障排除
如果按钮不起作用
1.检查自动交易是否打开（绿色按钮）
2.检查工具 → 选项 → 智能交易系统 → "允许自动交易 "是否选中
3.如果需要，重新编译 EA（MetaEditor 中的 F7）
4.检查 "专家 "选项卡是否有错误信息
欢迎反馈
我一直在寻求改进！如果您有功能要求或建议，请留言。
---
版本历史
v1.00 - 初次发布
- 六种仓位平仓过滤器
- 实时损益显示
- 安全确认
- 完全自定义
- 专业图形用户界面
---
更多免费工具即将推出
关注我，获取更多免费交易工具！
