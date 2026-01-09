ALLE POSITIONEN MIT EINEM KLICK SCHLIESSEN - PROFESSIONELLES HANDELS-PANEL

Notfall-Positionsmanagement leicht gemacht mit diesem leistungsstarken visuellen Panel.





🎯 WAS ES MACHT

Professioneller Expert Advisor, der Ihrem Chart ein elegantes Bedienfeld zum sofortigen Schließen von Positionen mit erweiterten Filteroptionen hinzufügt. Perfekt für Notfallsituationen, Nachrichtenereignisse oder schnelle Entscheidungen im Risikomanagement.





SCHLÜSSELFUNKTIONEN

- Schließen Sie ALLE Positionen sofort mit einem Klick

- Schließen Sie nur KAUF-Positionen

- Nur SELL-Positionen schließen

- Schließen Sie nur Positionen für das aktuelle Symbol

- Schließen Sie nur PROFITABLE-Positionen

- Nur VERLUST-Positionen schließen

- Positionszähler und P&L-Anzeige in Echtzeit

- Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren (grün=Gewinn, rot=Verlust)

- Sicherheits-Bestätigungsdialoge mit Anzeige der P&L vor dem Schließen

- Einfache Schaltfläche zum Entfernen des Panels

- Vollständig anpassbare Farben und Panel-Position

- Funktioniert mit ALLEN Symbolen und Zeitfenstern

- Null Verzögerung mit sofortiger Ausführung





🛡️ SAFETY FIRST

Jede Schließungsaktion muss von Ihnen bestätigt werden, wobei vor der Ausführung ein Dialog erscheint, der den genauen P&L-Betrag anzeigt. Sie werden nie versehentlich Positionen schließen.





💡 PERFEKT FÜR

✓ Notfall-Positionsschließungen bei unerwarteten Nachrichten

✓ Schnelle Gewinnmitnahmen, wenn das Ziel erreicht ist

✓ Schnelle Verlustbegrenzung zum Schutz Ihres Kontos

✓ Bereinigung von Positionen am Ende des Tages

✓ Professionelles Risikomanagement

✓ Scalper und Daytrader

✓ Nachrichtenhändler, die sofortige Ausstiege benötigen





🎨 VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG

- Wählen Sie die Position des Panels (eine der 4 Ecken)

- Anpassen des X- und Y-Abstands von der Ecke

- Ändern Sie alle Farben (Hintergrund, Schaltflächen, Text)

- Professionelle Farbschemata enthalten





📊 ECHTZEIT-INFORMATIONEN

Das Panel wird ständig aktualisiert und zeigt an:

- Gesamtzahl der offenen Positionen

- Gesamte P&L in Ihrer Kontowährung

- Anzahl der Kaufpositionen und P&L

- Anzahl der Verkaufspositionen und Gewinn- und Verlustrechnung

- Alles farblich kodiert für sofortige Klarheit





⚙️ EINGABEPARAMETER

Alle Einstellungen sind einfach und gut dokumentiert:

- Panel-Ecke - Auswahl der Anzeigeposition

- Panel X/Y-Abstand - Feinabstimmung der Position

- Farben - Hintergrund, Schaltflächen, Text

- Alle Parameter haben klare Beschreibungen





🚀 SUPER EINFACH ZU BEDIENEN

1. EA auf ein beliebiges Diagramm ziehen

2. AutoTrading aktivieren (grüne Schaltfläche in der Symbolleiste)

3. Das Panel erscheint automatisch

4. Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche, um Positionen zu schließen

5. Bestätigen Sie die Aktion

6. Erledigt! Entfernen Sie das Panel, wenn Sie fertig sind.





⚡ HOHE LEISTUNG

- Ultra-leichter Code

- Kein CPU-Overhead oder Speicherprobleme

- Sofortige Reaktion auf Tasten

- Einfache Handhabung von über 100 Positionen

- Keine Verzögerung auch bei hoher Volatilität





✅ GETESTET & ZUVERLÄSSIG

Gründlich getestet mit mehreren Brokern, Kontotypen und Marktbedingungen. Umfassende Fehlerbehandlung, detaillierte Protokollierung und intelligente Auftragsausfüllungsmodi (FOK/IOC/RETURN) für maximale Kompatibilität.





🆓 VÖLLIG KOSTENLOS

- Keine versteckten Kosten

- Keine Beschränkungen für Positionen

- Kein Verfallsdatum

- Keine Probezeit

- 100% kostenlos für immer





📞 HERVORRAGENDE UNTERSTÜTZUNG

Haben Sie Fragen oder Probleme? Hinterlassen Sie einen Kommentar und ich werde Ihnen schnell antworten! Ich bin bestrebt, den Nutzern zu helfen, das Beste aus diesem Tool herauszuholen.





---





📥 INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Laden Sie die Datei herunter

2. Öffnen Sie MetaTrader 5

3. Öffnen Sie MetaEditor (drücken Sie F4 oder Tools → MetaQuotes Language Editor)

4. Datei → Datenordner öffnen

5. Kopieren Sie die EA-Datei in den Ordner MQL5 → Experts

6. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator (Rechtsklick → Aktualisieren)

7. Ziehen Sie "OneClickCloseAll" aus Navigator → Expert Advisors auf einen beliebigen Chart

8. Klicken Sie im Einstellungsfenster auf "OK".

9. Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "AutoTrading" in der Symbolleiste aktiviert ist (grün).

10. Das Panel erscheint auf Ihrem Chart - fertig zum Einsatz!





⚠️ WICHTIGE VORAUSSETZUNGEN

- MetaTrader 5 Plattform

- AutoTrading muss aktiviert sein (grüne Schaltfläche)

- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

- Demo- und Live-Konten werden unterstützt

- Kompatibel mit allen Brokern





🔧 FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Schaltflächen nicht funktionieren:

1. Prüfen Sie, ob AutoTrading eingeschaltet ist (grüne Schaltfläche)

2. Prüfen Sie, ob Tools → Optionen → Expert Advisors → "Automatischen Handel zulassen" aktiviert ist.

3. Kompilieren Sie den EA bei Bedarf neu (F7 im MetaEditor)

4. Prüfen Sie die Registerkarte Experten auf Fehlermeldungen





💬 FEEDBACK WILLKOMMEN

Ich bin immer auf der Suche nach Verbesserungen! Wenn Sie Funktionswünsche oder Vorschläge haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.





VERSIONSGESCHICHTE

v1.00 - Erste Veröffentlichung

- Sechs Filter zum Schließen von Positionen

- P&L-Anzeige in Echtzeit

- Sicherheitsbestätigungen

- Vollständige Anpassung

- Professionelle GUI





