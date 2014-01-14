CodeBaseSeções
Plombiers - oscilador no canal - indicador para MetaTrader 5

Mikhail Dovbakh
Visualizações:
6537
Avaliação:
(107)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exemplo do canal e do Oscilador Estocástico. Este indicador é útil para observar o comportamento do oscilador no canal. Simplifica a avaliação da situação.

Ao mudar os parâmetros, você começa a ver claramente.

Indicador Plombiers - oscilador no canal.

Indicador Plombiers - oscilador no canal.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/64

