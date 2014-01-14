Participe de nossa página de fãs
Plombiers - oscilador no canal - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Exemplo do canal e do Oscilador Estocástico. Este indicador é útil para observar o comportamento do oscilador no canal. Simplifica a avaliação da situação.
Ao mudar os parâmetros, você começa a ver claramente.
Indicador Plombiers - oscilador no canal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/64
