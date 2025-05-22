거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
채널과 스토캐스틱 오실레이터 사용 예시.
때로는 채널에서 오실레이터의 동작을 관찰하는 것이 유용할 때가 있습니다. 상황 평가가 단순화됩니다. 매개 변수를 변경하면 표시기 표시를 유연하게 조정할 수 있습니다.
Class CalcFrac - Number of bars before and after the current High / Low (calculated fractal)
프랙탈을 계산하고 현재 고점/저점(프랙탈) 전후의 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.유라즈_클로즈PRC-V3_2
한 번의 클릭으로 모든 오픈 포지션을 청산하거나 지정된 수익에 예치금의 백분율로 도달하면 모든 포지션을 청산합니다. 16.01.2025 플랫폼의 새 버전과 관련된 변경 사항이 수정되었습니다.
캔들 필터
캔들 필터 인디케이터는 특정 기준에 따라 차트에서 캔들을 필터링하고 강조 표시하도록 설계된 사용자 지정 가능한 도구입니다. 이를 통해 트레이더는 상승 캔들, 하락 캔들, 도지 캔들 또는 모든 캔들 등 관심 있는 캔들만 동시에 시각화할 수 있습니다. 또한 이 인디케이터는 캔들 색상과 차트 배경을 완전히 제어할 수 있어 명확하고 적응력 있는 시각적 경험을 제공합니다.현재 심볼로 현재 시장이 거래 가능한지 확인하는 기능
이 기능은 거래가 마감된 시간에 거래 요청으로 서버에 과부하가 걸리지 않도록 하는 데 유용합니다.