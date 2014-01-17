请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Plombiers - 通道内振荡器。 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 3095
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
通道和 随机振荡器 的例子。有些时候有用 - 观察振荡器在通道内的行为。极大简化了形势的评估。
通过改变参数, 您可以看得 更清楚。
Plombiers 指标 - 通道内的振荡器
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/64
