代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Plombiers - 通道内振荡器。 - MetaTrader 5脚本

Mikhail Dovbakh | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3095
等级:
(107)
已发布:
已更新:
plombiers.mq5 (10.58 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

通道和 随机振荡器 的例子。有些时候有用 - 观察振荡器在通道内的行为。极大简化了形势的评估。

通过改变参数, 您可以看得 更清楚

Plombiers 指标 - 通道内的振荡器

Plombiers 指标 - 通道内的振荡器

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/64

交易信号模块，基于 SilverTrend_Signal 指标 交易信号模块，基于 SilverTrend_Signal 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。SilverTrend_Signal 指标的彩色点可作为入场信号。

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

本指标使用图表上的彩色点以及显示信息以产生买入和卖出信号

Spearman 的级别相关性 Spearman 的级别相关性

Spearman 的级别相关性是一个非参数方法, 用于相关性的统计分析.

共振猎手 共振猎手

一个多币种EA交易, 它分析相关金融资产的共振事件.