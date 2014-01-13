代码库部分
VGridLine 月度 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
本指标在图表上建立一月间隔的垂直栅格。

VGridLine 月度

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // 线名称
input color Line_Color=Red;                    // 线颜色
input STYLE Line_Style=SOLID_;                // 线型
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;              // 线宽
input bool SetBackground=true;                // 线背景显示
input uint LinesTotal=10;                     // 线的历史数量
input uint FutureTotal=1;                     // 线的未来历史空值数量
input bool Position=true;                     // 线位置 (true - 真实位置, false - 柱线匹配)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/616

