VGridLine Monthly - Indikator für den MetaTrader 5
815
Der Indikator zeichnet ein Vertikales Zeitraster in Einmonats-Schritten auf dem Chart.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Monthly_"; // Linienname input color Line_Color=Red; // Linienfarbe input STYLE Line_Style=SOLID_; // Linienstil input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Linienstärke input bool SetBackground=true; // mit Hintergrund der Linien input uint LinesTotal=10; // Anzahl der Linien in der Vergangenheit input uint FutureTotal=1; // Anzahl der Linien in die 'leere' Zukunft input bool Position=true; // Linienposition (true - wirklicher Zeitpunkt, false - in Übereinstimmung mit den Bars)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/616
