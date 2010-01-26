CodeBaseРазделы
Индикаторы

FractalsPeriod - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор производит вычисление фракталов с возможностью настройки числа баров до/после баров с экстремальными значениями High/Low.

Используется класс CalcFrac библиотеки CalcFrac.mqh.

Входные параметры:

ПараметрЗначение
 Описание
CompleteBarsOnly
true
 Считать только завершенные бары
ractalsPeriodBefore
2
 Число баров до High/Low
FractalsPeriodAfter
5
 Число баров после High/Low
Maxbar
100
 Число баров для расчета

FractalsPeriod

Оригинальная версия:  FractalsPeriod

