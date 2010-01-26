Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FractalsPeriod - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5199
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор производит вычисление фракталов с возможностью настройки числа баров до/после баров с экстремальными значениями High/Low.
Используется класс CalcFrac библиотеки CalcFrac.mqh.
Входные параметры:
|Параметр
|Значение
|Описание
| CompleteBarsOnly
|true
| Считать только завершенные бары
| ractalsPeriodBefore
|2
| Число баров до High/Low
| FractalsPeriodAfter
|5
| Число баров после High/Low
| Maxbar
|100
|Число баров для расчета
Оригинальная версия: FractalsPeriod
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61
Индикатор выделяет бары, следующие за разворотным.Envelopes
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.
Индикатор определяет быки или медведи господствуют на рынке и их силу.Plombiers - Осциллятор в канале
Иногда полезно смотреть поведение осциллятора в канале. Оценка ситуации упрощается.