FractalsPeriod - MetaTrader 5脚本

2239
(38)
一款可以让您指定当前最高 / 最低 (分形) 柱线之前或之后柱线数量的指标。

它使用来自 CalcFrac.mqh 库里面的 CalcFrac 类。

输入参数:

输入参数
 描述
 CompleteBarsOnly
 true
 仅转换完整柱线
FractalsPeriodBefore
 2
 当前最高 / 最低 之前的柱线
FractalsPeriodAfter
 5
 当前最高 / 最低 之后的柱线数量
Maxbar
 100
 计算的柱线数量

FractalsPeriod

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61

