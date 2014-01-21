FractalsPeriod

请观看如何免费下载自动交易
一款可以让您指定当前最高 / 最低 (分形) 柱线之前或之后柱线数量的指标。
它使用来自 CalcFrac.mqh 库里面的 CalcFrac 类。
输入参数:
|输入参数
| 值
|描述
| CompleteBarsOnly
|true
| 仅转换完整柱线
| FractalsPeriodBefore
|2
| 当前最高 / 最低 之前的柱线
| FractalsPeriodAfter
|5
| 当前最高 / 最低 之后的柱线数量
| Maxbar
|100
| 计算的柱线数量
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61
