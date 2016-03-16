コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ポケットに対して
インディケータ

FractalsPeriod - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは、現在の高/安（フラクタル）の前後で別々にバーの数を指定することを可能にします。

CalcFrac.mqhライブラリのCalcFracクラスが使われます。

入力パラメータ

 説明
 CompleteBarsOnly
 true
 完成したバーのみを変換します
FractalsPeriodBefore
 2
 現在の高/ 安の前のバーの数
FractalsPeriodAfter
 5
 現在の高/ 安の後のバーの数
Maxbar
 100
 計算でのバーの数

FractalsPeriod

グローバル変数操作のためのCGVクラス グローバル変数操作のためのCGVクラス

CGVクラスは、MetaTrader 5 クライアント端末のグローバル変数の作業を簡素化します。

ブルベアパワー ブルベアパワー

このインディケータはブルやベアの市場での強度を決定してプロットします。

CalcFracクラス - 現在の高/安の前後のバーの数 (計算されたフラクタル) CalcFracクラス - 現在の高/安の前後のバーの数 (計算されたフラクタル)

フラクタルを計算して現在の高/安（フラクタル）の前後で別々にバーの数を指定することを可能にします。

Plombiers - チャンネルのオシレータ Plombiers - チャンネルのオシレータ

時にはチャンネル内のオシレータの動作を観察するのは便利です。状況の評価を大幅に容易にします。