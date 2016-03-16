無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FractalsPeriod - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは、現在の高/安（フラクタル）の前後で別々にバーの数を指定することを可能にします。
CalcFrac.mqhライブラリのCalcFracクラスが使われます。
入力パラメータ
|入力パラメータ
| 値
|説明
| CompleteBarsOnly
|true
| 完成したバーのみを変換します
| FractalsPeriodBefore
|2
| 現在の高/ 安の前のバーの数
| FractalsPeriodAfter
|5
| 現在の高/ 安の後のバーの数
| Maxbar
|100
| 計算でのバーの数
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/61
