인디케이터를 사용하면 현재 고점/저점(프랙탈) 캔의 앞뒤 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.

이 인디케이터는 CalcFrac.mqh 라이브러리의 CalcFrac 클래스를 사용합니다.

입력 매개변수: