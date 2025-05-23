코드베이스섹션
지표

FractalsPeriod - MetaTrader 5용 지표

게시됨:
\MQL5\Include\
calcfrac.mqh (1.6 KB) 조회
fractalsperiod.mq5 (4.33 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

인디케이터를 사용하면 현재 고점/저점(프랙탈) 캔의 앞뒤 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.

이 인디케이터는 CalcFrac.mqh 라이브러리의 CalcFrac 클래스를 사용합니다.

입력 매개변수:

입력 파라미터
 설명
CompleteBarsOnly
 true
 완성된 막대로만 변환합니다.
프랙탈 기간 이전
 2
 현재 고점/저점 이전의 막대 수
프랙탈 기간 후
 5
 현재 고점/저점 이후 막대 개수
Maxbar
 100
 계산의 막대 수

프랙탈 기간

