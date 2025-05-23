거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
인디케이터를 사용하면 현재 고점/저점(프랙탈) 캔의 앞뒤 막대 수를 개별적으로 지정할 수 있습니다.
이 인디케이터는 CalcFrac.mqh 라이브러리의 CalcFrac 클래스를 사용합니다.
입력 매개변수:
|입력 파라미터
| 값
|설명
|CompleteBarsOnly
|true
| 완성된 막대로만 변환합니다.
| 프랙탈 기간 이전
|2
| 현재 고점/저점 이전의 막대 수
| 프랙탈 기간 후
|5
| 현재 고점/저점 이후 막대 개수
| Maxbar
|100
| 계산의 막대 수
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61
