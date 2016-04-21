FractalsPeriod

Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.

Er verwendet die CalcFrac Klasse aus der CalcFrac.mqh Library.

Eingabeparameter:

Eingabeparameter Wert

Beschreibung CompleteBarsOnly

true

Nur abgeschlossene Balken

FractalsPeriodBefore

2

Anzahl der Balken vor dem aktuellen Hoch / Tief

FractalsPeriodAfter

5

Anzahl der Balken nach dem aktuellen Hoch / Tief

Maxbar

100

Anzahl der Balken der Berechnung



Abbildung:

