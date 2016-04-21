und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FractalsPeriod - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1868
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.
Er verwendet die CalcFrac Klasse aus der CalcFrac.mqh Library.
Eingabeparameter:
|Eingabeparameter
| Wert
|Beschreibung
| CompleteBarsOnly
|true
| Nur abgeschlossene Balken
| FractalsPeriodBefore
|2
| Anzahl der Balken vor dem aktuellen Hoch / Tief
| FractalsPeriodAfter
|5
| Anzahl der Balken nach dem aktuellen Hoch / Tief
| Maxbar
|100
| Anzahl der Balken der Berechnung
Abbildung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/61
