FractalsPeriod - Indikator für den MetaTrader 5

[Gelöscht] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
\MQL5\Include\
calcfrac.mqh (1.6 KB) ansehen
fractalsperiod.mq5 (4.33 KB) ansehen
Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.

Er verwendet die CalcFrac Klasse aus der CalcFrac.mqh Library.

Eingabeparameter:

Eingabeparameter Wert
Beschreibung
 CompleteBarsOnly
 true
 Nur abgeschlossene Balken
FractalsPeriodBefore
 2
 Anzahl der Balken vor dem aktuellen Hoch / Tief
FractalsPeriodAfter
 5
 Anzahl der Balken nach dem aktuellen Hoch / Tief
Maxbar
 100
 Anzahl der Balken der Berechnung

Abbildung:

FractalsPeriod

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/61

