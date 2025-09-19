거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
차트 댓글의 간단한 시계. 시계는 현재 시간, 막대 시작 시간, 막대 닫기 시간을 표시합니다.
- 1 - 현재 시간입니다.
- 2 - 막대 시작부터의 시간입니다.
- 3 - 막대를 닫을 시간입니다.
시간대 W1 및 MN1에서는 시계가 작동하지 않습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/590
JFatlAcceleration_HTF
큰 기간에서 작은 기간으로 가격 변동이 가속되는 방향을 보여주는 지표 JFatlAcceleration.스토캐스틱_스레드
서로 다른 기간의 여러 스토캐스틱을 오버레이하면 초보 트레이더에게 도움이 됩니다.
포물선 + 피보 + 채널의 지그재그
지그재그 인디케이터는 기술 지표인 포물선형 SAR의 값을 기반으로 하며, 인디케이터의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능이 추가되었고, 이러한 고점을 선택하면 세 개의 연속 지그재그 고점을 기반으로 채널을 구축할 수 있습니다.EMA_RSI_RISK-EA
지수이동평균(EMA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 매매신호를 생성하는 MetaTrader 5용 전문가용 어드바이저입니다. 위험 관리 기능과 거래 시간 필터가 포함되어 있습니다.