iSimpleClock - indicatore per MetaTrader 5
Semplice orologio nel commento del grafico. L'orologio mostra l'ora corrente, l'ora di inizio della barra e l'ora di chiusura della barra.
- 1 - Ora corrente.
- 2 - Tempo dall'inizio della barra.
- 3 - Tempo di chiusura della barra.
Sui timeframe W1 e MN1 l'orologio non funziona.
