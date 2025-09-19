CodeBaseSezioni
Indicatori

iSimpleClock - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
47
Valutazioni:
(25)
Pubblicato:
Semplice orologio nel commento del grafico. L'orologio mostra l'ora corrente, l'ora di inizio della barra e l'ora di chiusura della barra.

  • 1 - Ora corrente.
  • 2 - Tempo dall'inizio della barra.
  • 3 - Tempo di chiusura della barra.

Sui timeframe W1 e MN1 l'orologio non funziona.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/590

