지그재그 컬러(ZigZagColor) - MetaTrader 5용 지표
지그재그 인디케이터를 수정한 버전으로 가격의 움직임 방향에 따라 다른 색으로 선을 그립니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/57
지그재그(ZigZag)
지그재그 지표는 가격에서 주요한 상단과 하단을 연결하는 일련의 섹션입니다.Average Directional Movement Index (ADX)
The Average Directional Movement Index Indicator (ADX)는 가격의 추세가 있는 것인지 확인하는데 도움이 됩니다.
컬러바(ColorBars)
컬러바(ColorBars) 지표는 볼륨 변화에 따라 다른 색상으로 바를 그립니다. 만약 볼륨이 증가하면 녹색이고 그렇지 않으면 붉은색입니다.트레이드패드_샘플(TradePad_Sample)
버튼을 눌러 거래할 수 있는 정보 시스템의 사용자 인터페이스의 간단한 예입니다.