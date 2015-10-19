コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZagColor - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、価格の方向によって色を変えて描写する、ジグザグの修正バージョンです。

ZigZagColor

