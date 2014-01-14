El indicador técnico (%R) Rango Porcentual de Williams es un indicador técnico dinámico, que determina si el mercado está sobrecomprado/sobrevendido. %R de Williams es muy similar a un Oscilador Estocástico. La única diferencia es que %R tiene una escala invertida y el Oscilador Estocástico tiene suavizado interno.

Para mostrar el indicador de manera invertida, se coloca un signo de menos antes de los valores del Rango Porcentual de Williams (por ejemplo, -30%). Se debe ignorar el signo menos cuando se realiza el análisis.

El rango de valores del indicador que van entre el 80% y el 100% indican que el mercado está sobrevendido. El rango de valores del indicador que van entre el 0% y el 20% indican que el mercado está sobrecomprado.

Al igual que con todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, para actuar en el mejor momento es aconsejable esperar al cambio de dirección del precio antes de realizar sus operaciones. Por ejemplo, si un indicador de sobrecompra/sobreventa está mostrando una condición de sobrecompra, es prudente esperar a que el precio descienda antes de vender los títulos.



Un fenómeno interesante del indicador Rango Porcentual de Williams es su misteriosa habilidad para anticipar un giro en el precio del subyacente. El indicador casi siempre forma un pico y gira hacia abajo unos días antes de que los precios formen un pico y giren. De la misma manera, el Rango Porcentual de Williams suele crear un suelo y girar hacia arriba unos días antes de que los precios giren también.

Indicador Rango Porcentual de Williams

Cálculo:



A continuación se muestra la fórmula de cálculo del indicador %R, que es muy similar a la fórmula del Oscilador Estocástico:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



donde:

