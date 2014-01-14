Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 4030
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador técnico (%R) Rango Porcentual de Williams es un indicador técnico dinámico, que determina si el mercado está sobrecomprado/sobrevendido. %R de Williams es muy similar a un Oscilador Estocástico. La única diferencia es que %R tiene una escala invertida y el Oscilador Estocástico tiene suavizado interno.
Para mostrar el indicador de manera invertida, se coloca un signo de menos antes de los valores del Rango Porcentual de Williams (por ejemplo, -30%). Se debe ignorar el signo menos cuando se realiza el análisis.
El rango de valores del indicador que van entre el 80% y el 100% indican que el mercado está sobrevendido. El rango de valores del indicador que van entre el 0% y el 20% indican que el mercado está sobrecomprado.
Al igual que con todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, para actuar en el mejor momento es aconsejable esperar al cambio de dirección del precio antes de realizar sus operaciones. Por ejemplo, si un indicador de sobrecompra/sobreventa está mostrando una condición de sobrecompra, es prudente esperar a que el precio descienda antes de vender los títulos.
Un fenómeno interesante del indicador Rango Porcentual de Williams es su misteriosa habilidad para anticipar un giro en el precio del subyacente. El indicador casi siempre forma un pico y gira hacia abajo unos días antes de que los precios formen un pico y giren. De la misma manera, el Rango Porcentual de Williams suele crear un suelo y girar hacia arriba unos días antes de que los precios giren también.
Indicador Rango Porcentual de Williams
Cálculo:
A continuación se muestra la fórmula de cálculo del indicador %R, que es muy similar a la fórmula del Oscilador Estocástico:
%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100
donde:
- CLOSE - precio de cierre de hoy;
- HIGH(i-n) - el mayor máximo sobre un número (n) de periodos anteriores;
- LOW(i-n) - el menor mínimo sobre un número (n) de periodos anteriores;
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/55
El indicador A/D de Williams es la suma acumulada de movimientos positivos del precio "acumulación" y los movimientos negativos del precio "distribución". Las divergencias entre el indicador y el precio son las señales.Volume Rate of Change (VROC - Tasa de Cambio del Volumen)
El Volume Rate of Change (VROC - Tasa de Cambio del Volumen) es un indicador de la dirección a la que tiende el volumen.
El indicador ZigZag es una serie de secciones que conectan techos y suelos significativos en el gráfico del precio.ZigZagColor
Se trata de una versión modificada del indicador ZigZag que dibuja líneas con diferentes colores dependiendo de la dirección del movimiento de los precios.