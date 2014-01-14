Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volume Rate of Change (VROC - Tasa de Cambio del Volumen) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 4609
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Volume Rate of Change (VROC - Tasa de Cambio del Volumen) es un indicador de la dirección a la que tiende el volumen.
Su idea radica en el hecho de que casi todas las formaciones gráficas importantes (picos, suelos, roturas, ...) van acompañadas de un aumento espectacular del volumen de trading.
El indicador es la diferencia entre el volumen de la barra actual y el volumen de hace n periodos. Si el volumen de la barra actual es mayor que el de hace n periodos, el valor del indicador será positivo. Si el volumen actual es menor, VROC obtendrá un valor negativo. De este modo, el indicador da una idea de la velocidad de cambio del volumen.
Determinar el periodo de cálculo es muy importante cuando se trabaja con este indicador. Los periodos breves de 10 a 15 barras muestran cambios bruscos de volumen. Sin embargo, para las señales que son más realistas es mejor escoger periodos de 25 a 30 barras. Esto le da una línea más suave y redondeada y hace que el análisis sea más fácil. Al mismo tiempo, el uso de periodos cortos da una línea más quebrada, "ruidosa" y complica el análisis.
Indicador Tasa de Cambio del Volumen
Cálculo:
VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
donde:
- VOLUME (i) - es el volumen de la barra actual;
- VOLUME (i - n) - el volumen hace n barras;
- VROC - valor del indicador Tasa de Cambio del Volumen.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/53
El indicador de volumen muestra los valores con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen.Ultimate Oscillator
Ultimate Oscillator fue desarrollado por Larry Williams. Utiliza el promedio de tres osciladores con diferentes periodos.
El indicador A/D de Williams es la suma acumulada de movimientos positivos del precio "acumulación" y los movimientos negativos del precio "distribución". Las divergencias entre el indicador y el precio son las señales.Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range)
El Rango Porcentual de Williams (%R Williams’ Percent Range) es un indicador técnico dinámico, que determina si el mercado está sobrecomprado/sobrevendido.