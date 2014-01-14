El Volume Rate of Change (VROC - Tasa de Cambio del Volumen) es un indicador de la dirección a la que tiende el volumen.



Su idea radica en el hecho de que casi todas las formaciones gráficas importantes (picos, suelos, roturas, ...) van acompañadas de un aumento espectacular del volumen de trading.



El indicador es la diferencia entre el volumen de la barra actual y el volumen de hace n periodos. Si el volumen de la barra actual es mayor que el de hace n periodos, el valor del indicador será positivo. Si el volumen actual es menor, VROC obtendrá un valor negativo. De este modo, el indicador da una idea de la velocidad de cambio del volumen.



Determinar el periodo de cálculo es muy importante cuando se trabaja con este indicador. Los periodos breves de 10 a 15 barras muestran cambios bruscos de volumen. Sin embargo, para las señales que son más realistas es mejor escoger periodos de 25 a 30 barras. Esto le da una línea más suave y redondeada y hace que el análisis sea más fácil. Al mismo tiempo, el uso de periodos cortos da una línea más quebrada, "ruidosa" y complica el análisis.

Indicador Tasa de Cambio del Volumen



Cálculo:



VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100



donde:

