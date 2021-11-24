Williams의 퍼센트 레인지 지표(%R)는 시장이 과매수/과매도되었는지 여부를 결정하는 동적 기술 지표입니다. Williams’ %Rdms 스토캐스틱 오실레이터와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 %R에는 거꾸로 된 스케일이 있고 스토캐스틱 오실레이터에는 내부 스무딩이 있다는 것입니다.

이 거꾸로 된 방식으로 지표를 표시하려면 Williams 퍼센트 레인지 범위 값 앞에 빼기 기호를 배치합니다(예: -30%). 빼기 기호는 분석시 무시해야 합니다.

80에서 100% 사이의 지표값은 현재 시장이 과매도라는 것을 의미합니다. 0에서 20% 사이의 값은 시장이 과매수라는 것을 의미합니다.

모든 과매수/과매도 지표와 마찬가지로 거래를 하기 전에 증권의 가격이 방향을 바꿀 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 과매수/과매도 지표가 과매수 상태를 나타내는 경우 해당 증권을 매도하기 전에 증권 가격이 하락할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.



Williams Percent Range 지표가 가진 흥미로운 점은 기본 증권 가격의 반전을 예상하는 기이한 능력입니다. 지표는 거의 항상 최고점을 형성하고 유가 증권 가격이 최고점을 찍고 하락하기 며칠 전에 하락합니다. 마찬가지로 Williams Percent Range는 일반적으로 저점을 만들고 유가 증권 가격이 오르기 며칠 전에 상승으로 바뀝니다.

윌리엄스 퍼센트 레인지(Williams’ Percent Range) 지표

계산:



다음은 %R 지표 계산의 공식으로, 이는 스토캐스틱 오실레이터 공식과 매우 유사합니다:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



설명:

