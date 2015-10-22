ウィリアムズ%R は、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。ウィリアムズ%Rは、 ストキャスティクスに似ています。唯一の違いは、%Rはマイナスの値を持ち、ストキャスティクスはスムージング処理されるということです。

インジケーターに負の表示をさせるためには、マイナスの設定値をあらかじめウィリアムズ%Rに入れなければなりません。（例：-30%）分析の際にはマイナスは無視してください。

インジケーターが80から100%のとき、売られ過ぎの状態を表します。0から20%のときは、買われ過ぎの状態を表します。

すべての買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターでは、株価が実際に方向を変えるまでトレードを待つのが最善です。例えば、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターが買われ過ぎの状態を示した場合、株価が下降するまで決済を待つのが賢明です。



ウィリアムズ%Rの興味深い現象として、価格の潜在的な要因から反転を探知する驚異的な能力があります。インジケーターは多くの場合、株価が天井と転換を形成する何日か前に、天井を形成し下落します。同様に、ウィリアムズ%Rは通常、株価が転換する数日前に、谷を形成しその後上昇します。

Williams’ Percent Range indicator

計算:



%Rの計算は下記のとおりです。 ストキャスティクス の計算式とよく似ています。:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



ただし:

