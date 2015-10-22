コードベースセクション
インディケータ

Williams' Percent Range - MetaTrader 5のためのインディケータ

ウィリアムズ%R は、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。ウィリアムズ%Rは、 ストキャスティクスに似ています。唯一の違いは、%Rはマイナスの値を持ち、ストキャスティクスはスムージング処理されるということです。

インジケーターに負の表示をさせるためには、マイナスの設定値をあらかじめウィリアムズ%Rに入れなければなりません。（例：-30%）分析の際にはマイナスは無視してください。

インジケーターが80から100%のとき、売られ過ぎの状態を表します。0から20%のときは、買われ過ぎの状態を表します。

すべての買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターでは、株価が実際に方向を変えるまでトレードを待つのが最善です。例えば、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターが買われ過ぎの状態を示した場合、株価が下降するまで決済を待つのが賢明です。

ウィリアムズ%Rの興味深い現象として、価格の潜在的な要因から反転を探知する驚異的な能力があります。インジケーターは多くの場合、株価が天井と転換を形成する何日か前に、天井を形成し下落します。同様に、ウィリアムズ%Rは通常、株価が転換する数日前に、谷を形成しその後上昇します。

計算:

%Rの計算は下記のとおりです。 ストキャスティクス の計算式とよく似ています。:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

ただし:

  • CLOSE - 当日の終値;
  • HIGH(i-n) - n期間における最大値;
  • LOW(i-n) - n期間における最小値

Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D) Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D)

ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。

Triple Exponential Average (TRIX) Triple Exponential Average (TRIX)

相場の買われ過ぎ/売られ過ぎを表すオシレーターです。モメンタムとしても使うことができます。価格変動の周期性を排除するために、TRIXの期間よりも短い期間で3重のスムージングが行われます。

ColorLine ColorLine

カラーラインインジケーターは、チャート上の移動平均線を表します。このラインには異なる色があります。（100本は同じ色）ラインの色の設定は5ティックごとに変更され、3色の構成があります。

DeMarker (DeM) DeMarker (DeM)

デマーカー(DeM) は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。インジケーターが30よりも下回ったとき、上向きの転換が予想されます。インジケーターが70よりも上回ったとき、下向きの転換が予想されます。