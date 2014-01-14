El indicador A/D de Williams es la suma acumulada de movimientos positivos del precio "acumulación" y los movimientos negativos del precio "distribución".

Por ejemplo, si el último precio de cierre es mayor que el anterior, W/AD aumenta en la diferencia entre el precio de cierre y el verdadero mínimo. Si el último precio de cierre es menor que el anterior, W/AD disminuye en la diferencia entre el precio de cierre y el verdadero máximo.

El término "acumulación" se refiere a que el mercado está controlado por los compradores y el término "distribución" significa que los vendedores controlan el mercado.



Las divergencias entre el indicador y el precio son las señales. Al igual que la mayoría de los indicadores, W/AD marca el precio del instrumento. En otras palabras, cuando aparece una divergencia, el precio suele cambiar su dirección de acuerdo con el indicador.



Si el precio llega a un nuevo máximo, pero el indicador de acumulación/distribución no ha podido llegar a un nuevo máximo, significa que hay una distribución de papel. Es una señal de venta.

Si el precio llega a un nuevo mínimo, pero el indicador de acumulación/distribución no ha podido llegar a un nuevo mínimo, significa que hay una acumulación de papel. Es una señal de compra.

Indicador Acumulación/Distribución de Williams



Cálculo:

Para calcular el indicador de acumulación/distribución, primero hay que encontrar el "True Range High" (TRH) y "True Range Low" (TRL):

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))

TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



A continuación, debe encontrar el valor actual de acumulación/distribución (CurA/D) mediante la comparación de los precios de cierre de hoy y de ayer.

Si el precio de cierre actual es mayor que el anterior, entonces:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)



Si el precio de cierre actual es menor que la anterior, entonces:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)



Si los precios de cierre actual y el anterior coinciden entonces:

CurА/D = 0



El indicador Acumulación/Distribución de Williams es un total acumulado de los valores para cada día:

WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)



donde:

