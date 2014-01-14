Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador Acumulación/Distribución de Williams (W_A/D)
El indicador A/D de Williams es la suma acumulada de movimientos positivos del precio "acumulación" y los movimientos negativos del precio "distribución".
Por ejemplo, si el último precio de cierre es mayor que el anterior, W/AD aumenta en la diferencia entre el precio de cierre y el verdadero mínimo. Si el último precio de cierre es menor que el anterior, W/AD disminuye en la diferencia entre el precio de cierre y el verdadero máximo.
El término "acumulación" se refiere a que el mercado está controlado por los compradores y el término "distribución" significa que los vendedores controlan el mercado.
Las divergencias entre el indicador y el precio son las señales. Al igual que la mayoría de los indicadores, W/AD marca el precio del instrumento. En otras palabras, cuando aparece una divergencia, el precio suele cambiar su dirección de acuerdo con el indicador.
- Si el precio llega a un nuevo máximo, pero el indicador de acumulación/distribución no ha podido llegar a un nuevo máximo, significa que hay una distribución de papel. Es una señal de venta.
- Si el precio llega a un nuevo mínimo, pero el indicador de acumulación/distribución no ha podido llegar a un nuevo mínimo, significa que hay una acumulación de papel. Es una señal de compra.
Indicador Acumulación/Distribución de Williams
Cálculo:
Para calcular el indicador de acumulación/distribución, primero hay que encontrar el "True Range High" (TRH) y "True Range Low" (TRL):
TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
A continuación, debe encontrar el valor actual de acumulación/distribución (CurA/D) mediante la comparación de los precios de cierre de hoy y de ayer.
Si el precio de cierre actual es mayor que el anterior, entonces:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)
Si el precio de cierre actual es menor que la anterior, entonces:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)
Si los precios de cierre actual y el anterior coinciden entonces:
CurА/D = 0
El indicador Acumulación/Distribución de Williams es un total acumulado de los valores para cada día:
WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)
donde:
- TRH (i) - el Rango Máximo Verdadero (True Range High);
- TRL (i) - el Rango Mínimo Verdadero (True Range Low);
- MIN - el valor mínimo;
- MAX - el valor máximo;
- || - O lógico;
- LOW (i) - el precio mínimo de la barra actual;
- HIGH (i) - el precio máximo de la barra actual;
- CLOSE (i) - el precio de cierre de la barra actual;
- CLOSE (i - 1) - el precio de cierre de la barra anterior;
- CurА/D - valor actual de acumulación/distribución;
- WА/D (i) - valor actual del indicador Acumulación/Distribución de Williams;
- WA/D (i - 1) - el valor del indicador Acumulación/Distribución de Williams en la barra anterior.
