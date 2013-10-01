威廉的百分比范围技术指标(%R) 是决定市场是否超买或超卖的动态技术指标。威廉的%R和 Stochastic Oscillator非常类似。唯一的区别在与%R有上下缩放，而Stochastic Oscillator有内部平滑。

为了表明威廉指标的上下运动方式，应该在其百分比范围值前添加负号（例如-30%）。不过在进行分析的时候，应忽略负号。

在80到100%范围内的指标值表示市场处于超卖状态。在0到20%范围内的指标值表示市场处于超买状态。

如同所有超买超卖指标，最好在下单之前，等待资产价格改变方向。例如，如果超买超卖指标显示超买状态，则在卖出资产之前等待价格的回落是明智的。



威廉百分比范围指标的一个有趣现象是它异乎寻常的预测资产价格反转的能力。. 指标几乎总是会在资产价格到达头部并回落的几天前形成头部后回落。同样，威廉百分比范围通常会在资产价格回升的几天前形成一个低谷后回升。

威廉的百分比范围指标

计算公式：



以下是计算%R指标的公式，它和 Stochastic Oscillator 的公式非常相似。

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



其中：

