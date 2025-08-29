거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
확률론적 RVI - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
68

실제 저자:
위톨드 워즈니악
스토캐스틱 RVI는 가격 계열이 아닌 사용자 지정 RVI 지표의 값으로 값을 계산하는 클래식 스토캐스틱 오실레이터입니다.
클래식 스토캐스틱 오실레이터는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 고정된 계산 기간을 사용하며 끊임없이 변화하는 시장 주기에 맞춰 조정되지 않습니다. 스토캐스틱 RVI 지표는 이러한 단점이 없으며 현재 시장 변동성에 맞춰 조정됩니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Euler의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하는 가장 간단한 거래 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RVI와 완전히 유사합니다: 지표선 교차, 제로선 붕괴, 과매수 및 과매도 영역 진입 및 종료, 가격 차트와 지표의 발산.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/545
LRMA_채널_궤적
이 표시기는 선형 회귀 정점 및 표준 편차 지점의 궤적을 표시합니다.슈퍼트렌드
슈퍼트렌드 추세 표시기.
Bull Bear Volume
시장의 각 측면에 대한 거래량 압력을 명확하게 시각화하는 지표simple mt5 trade copier
이것은 복사기 템플릿입니다.