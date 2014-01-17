原作者：

Witold Wozniak

Stochastic RVI 是一个标准的随机震荡器，它应用于 RVI（相对活力指数）指标而不是价格。

标准的随机震荡器在处理市场循环或者波动的时候不是非常有效。它使用固定的计算周期并且不会根据不断变化的市场循环周期长度进行调整。Stochastic RVI 指标没有这个缺陷并且它可以根据当前市场的波动性自动调节。

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。这一指标构建的最简单的交易系统和随机震荡器或者RVI相当：主/信号线交叉，突破零线，进入或者退出超卖和超卖区域，指标和价格走势背离。



