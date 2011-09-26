Реальный автор:

Witold Wozniak

Stochastic RVI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора RVI.

Классический Стохастический осциллятор может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Он использует фиксированный период расчетов и не подстраивается под постоянно изменяющуюся длину цикла рынка. Индикатор Stochastic RVI лишен этого недостатка и подстраивается под текущую волатильность рынка.

Индикатор написан по статье Джона Эйлера "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором или с RVI: пересечения линий индикатора, пробой нулевой линии, вход и выход в зоны перекупленности и перепроданности, дивергенции индикатора с ценовым графиком.