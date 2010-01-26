Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных".



Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума. Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.



Расхождения между индикатором и ценой являются сигналом. Как и большинство индикаторов, WAD ведет цену инструмента. Иными словами, когда возникает расхождение, цена обычно изменяет свое направление в соответствии с индикатором.



Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит, происходит распределение бумаги. Это - сигнал к продаже.

Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит, происходит накопление бумаги. Это - сигнал к покупке.

Индикатор Williams'Accumulation/Distribution

Расчет:



Для расчета индикатора накопления/распределения Уильямса сначала необходимо определить максимум истинного диапазона (True Range High, TRH) и минимум истинного диапазона (True Range Low, TRL):

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))

TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



Затем определяется текущее значение накопления/распределения (CurА/D) путем сравнения сегодняшней и вчерашней цен закрытия.

А/D (i) = CLOSE (i) - ТRL (i)



А/D (i) = CLOSE (i) - ТRH (i)



А/D (i) = 0



WА/D (i) = А/D (i) + WА/D (i - 1)



TRH (i) - максимум истинного диапазона;

TRL (i) - минимум истинного диапазона;

MIN - минимальное значение;

MAX - максимальное значение;

|| - логическое ИЛИ;

LOW (i) - минимальная цена текущего бара;

HIGH (i) - максимальная цена текущего бара;

CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;

CLOSE (i - 1) - цена закрытия предыдущего бара;

А/D (i) - текущее значение накопления/распределения;

WА/D (i) - текущее значение индикатора Williams' Accumulation/Distribution;

WА/D (i - 1) - значение индикатора Williams' Accumulation/Distribution на предыдущем баре.

Если текущая цена закрытия больше вчерашней, то:Если текущая цена закрытия меньше вчерашней, то:Если текущая и предыдущая цены закрытия совпадают, то:Индикатор накопления/распределения Уильямса представляет собой нарастающую сумму этих значений для каждого дня:где: