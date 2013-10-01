Williams' A/D是正向“累积”和负向“分发”价格移动的累加值。

例如，如果当前收盘价高于先前收盘价，W/AD 将加上当前收盘价和真实最小值的差值。如果当前收盘价低于先前收盘价，W/AD将减去当前收盘价和真实最大值的差值。

术语"累积"意味买家占多的市场，术语"分发"意味卖家占多的市场。



指标和价格之间的背离是一个信号。像大多数的指标一样，W/AD是指引价格的工具。换句话说，当出现背离时，价格会根据指标改变方向。



当价格创新高但累积/分发指标不能创新高时，意味着资产在分发。此为卖出信号。

当价格创新低但累积/分发指标不能创新低时，意味着资产在累积。此为买入信号。

威廉姆斯累积/分发指标



计算公式：

要计算累积/分发指标，首先必须要得到“真实范围高值”（TRH）和“真实范围低值”（TRL）：

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))

TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



然后，你必须通过比较今天和昨天的收盘价得到累积/分发（CurA/D）的当前值。

如果当前收盘价高于前一个收盘价，那么：

CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)



如果当前收盘价低于前一个收盘价，那么：

CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)



如果当前和前一个的收盘价相等，那么：

CurА/D = 0



威廉姆斯累积/分发指标是每天这些值的累加值：

WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)



其中：

