威廉姆斯累积/分发指标(W_A/D) - MetaTrader 5脚本
Williams' A/D是正向“累积”和负向“分发”价格移动的累加值。
例如，如果当前收盘价高于先前收盘价，W/AD 将加上当前收盘价和真实最小值的差值。如果当前收盘价低于先前收盘价，W/AD将减去当前收盘价和真实最大值的差值。
术语"累积"意味买家占多的市场，术语"分发"意味卖家占多的市场。
指标和价格之间的背离是一个信号。像大多数的指标一样，W/AD是指引价格的工具。换句话说，当出现背离时，价格会根据指标改变方向。
- 当价格创新高但累积/分发指标不能创新高时，意味着资产在分发。此为卖出信号。
- 当价格创新低但累积/分发指标不能创新低时，意味着资产在累积。此为买入信号。
威廉姆斯累积/分发指标
计算公式：
要计算累积/分发指标，首先必须要得到“真实范围高值”（TRH）和“真实范围低值”（TRL）：
TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
然后，你必须通过比较今天和昨天的收盘价得到累积/分发（CurA/D）的当前值。
如果当前收盘价高于前一个收盘价，那么：
CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)
如果当前收盘价低于前一个收盘价，那么：
CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)
如果当前和前一个的收盘价相等，那么：
CurА/D = 0
威廉姆斯累积/分发指标是每天这些值的累加值：
WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)
其中：
- TRH (i) - 真实范围高值；
- TRL (i) - 真实范围低值；
- MIN -最小值；
- MAX - 最大值；
- || - 逻辑 “或”；
- LOW (i) - 当前柱的最低价；
- HIGH (i) - 当前柱的最高价；
- CLOSE (i) -当前柱的收盘价；
- CLOSE (i - 1) - 前一个柱子的收盘价；
- CurА/D - 当前累积/分发值；
- WА/D (i) - 威廉姆斯累积/分发指标的当前值；
- WА/D (i - 1) - 威廉姆斯累积/分发指标的先前值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/54
