당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
윌리엄스 누적/분배 지표(Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D)) - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 458
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Williams의 A/D는 양의 "누적(accumulational)" 가격 움직임과 음의 "분배(distributional)" 가격 움직임의 누적 합계입니다.
예를 들어, 현재 종가가 이전 종가보다 높으면 W/AD는 현재 종가와 실제 최소값의 차이만큼 증가합니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 W/AD는 현재 종가와 실제 최고가의 차이만큼 감소합니다.
"누적(accumulation)"이라는 용어는 매수자가 통제하는 시장을 의미하고 "분배(distribution)"이라는 용어는 판매자가 시장을 통제하는 것을 의미합니다.
지표와 가격간의 차이가 시그널입니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 W/AD가 가격 도구를 주도합니다. 즉, 다이버전스가 나타나면 지표에 따라 가격의 방향이 바뀝니다.
- 가격이 새로운 최대값에 도달했지만 누적/분배 지표가 새로운 최대값에 도달할 수 없는 경우 유가 증권이 자체적으로 분배되고 있음을 의미합니다. 이것이 매도 신호입니다.
- 가격이 새로운 최소값에 도달했지만 누적/분배 지표가 새로운 최소값에 도달하지 못하면 유가 증권이 누적되고 있음을 의미합니다. 이것이 매수 신호입니다.
윌리엄스 누적/분배 지표
계산:
누적/분배 지표를 계산하기 위해서는 "True Range High" (TRH)와 "True Range Low" (TRL)를 찾아야 합니다:
TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
그런 다음 오늘과 어제의 종가를 비교하여 누적/분배(CurA/D)의 현재 가치를 찾아야 합니다.
현재 종가가 이전 종가보다 높으면:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)
현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 다음을 수행합니다.
CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)
현재 및 이전 종가가 일치하는 경우:
CurА/D = 0
Williams의 누적/분포 지표는 매일 다음 값의 증가하는 합계입니다.
WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)
설명:
- TRH (i) - the True Range High;
- TRL (i) - the True Range Low;
- MIN - 최소 값;
- MAX - 최대값;
- || - the logical OR;
- LOW (i) - 현재 바의 최저가;
- HIGH (i) - 현재 바의 최고가;
- CLOSE (i) - 현재 바의 종가;
- CLOSE (i - 1) - 이전바의 종가;
- CurА/D - 누적/분배의 현재 값;
- WА/D (i) - 윌리엄스 누적/분배 지표의 현재 값;
- WА/D (i - 1) - 이전 바의 윌리엄스 누적/분배 지표의 값;
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/54
VROC(Volume Rate of Change)는 거래량 추세가 이동하는 방향을 나타내는 지표입니다.볼륨
볼륨 지표는 볼륨의 변경에 따라 다른 색상으로 볼륨을 표시합니다.
Williams의 퍼센트 레인지 지표(%R)는 시장이 과매수/과매도되었는지 여부를 결정하는 동적 기술 지표입니다.Limit channels
ATR based limit channels