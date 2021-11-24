Williams의 A/D는 양의 "누적(accumulational)" 가격 움직임과 음의 "분배(distributional)" 가격 움직임의 누적 합계입니다.

예를 들어, 현재 종가가 이전 종가보다 높으면 W/AD는 현재 종가와 실제 최소값의 차이만큼 증가합니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 W/AD는 현재 종가와 실제 최고가의 차이만큼 감소합니다.

"누적(accumulation)"이라는 용어는 매수자가 통제하는 시장을 의미하고 "분배(distribution)"이라는 용어는 판매자가 시장을 통제하는 것을 의미합니다.



지표와 가격간의 차이가 시그널입니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 W/AD가 가격 도구를 주도합니다. 즉, 다이버전스가 나타나면 지표에 따라 가격의 방향이 바뀝니다.



가격이 새로운 최대값에 도달했지만 누적/분배 지표가 새로운 최대값에 도달할 수 없는 경우 유가 증권이 자체적으로 분배되고 있음을 의미합니다. 이것이 매도 신호입니다.

가격이 새로운 최소값에 도달했지만 누적/분배 지표가 새로운 최소값에 도달하지 못하면 유가 증권이 누적되고 있음을 의미합니다. 이것이 매수 신호입니다.

윌리엄스 누적/분배 지표



계산:

누적/분배 지표를 계산하기 위해서는 "True Range High" (TRH)와 "True Range Low" (TRL)를 찾아야 합니다:

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))

TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



그런 다음 오늘과 어제의 종가를 비교하여 누적/분배(CurA/D)의 현재 가치를 찾아야 합니다.

현재 종가가 이전 종가보다 높으면:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)



현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 다음을 수행합니다.

CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)



현재 및 이전 종가가 일치하는 경우:

CurА/D = 0



Williams의 누적/분포 지표는 매일 다음 값의 증가하는 합계입니다.

WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)



설명:

