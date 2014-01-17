AutoTrendLinien

原作者：

ANG3110

这个趋势指标自动在趋势方向上生成通道。



这个指标非常简单，它基于这样的假设：价格从上边界线向下边界线运动，反之亦然。



如果价格达到上边界并且通道线向上，我们应该在价格从上边界线掉头向下时设置一个卖单。一旦价格达到下边界线，我们应该在价格反弹时设置一个买单。中间是一条虚线。如果价格在中线附近，我们应该等待价格上升到上边界或者下降到下边界。

通道本身会缓慢的改变其方向。如果通道方向发生改变，那么价格反转已经开始。在这种情况下，最好仅当通道方向发生反转时，从另一侧通道线处进行开仓。适应这个指标并且理解它的运作方式可能需要花一点时间。这个指标很好用并适用于任何时间框架。



