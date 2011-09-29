Ставь лайки и следи за новостями
AutoTrendLinien - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5304
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Индикатор трендовый. Работает очень просто, автоматически выстраивает линии канала в сторону тренда.
Работать с индикатором очень просто, он предполагает движение цены от верхней линии до нижней, или наоборот.
Если цена дошла до самой верхней линии, а линии канала направлены вверх, на откате цены от верхней линии ставим Sell-ордер. Как цена доходит до нижней линии канала, на откате покупаем, т.е. ставим Buy-ордер. Средняя линия обозначена пунктиром. Когда цена находится в районе средней линии, мы выжидаем экстремального отклонения цены до нижней или верхней линии канала.
Сам канал разворачивается без резких движений, постепенно. Если заметили разворот канала в противоположную сторону, значит, начинается разворот цены. В такой момент открываем позиции только от противоположной экстремальной линии в сторону разворота канала. К данному индикатору необходимо привыкать, чтобы понять его поведение. Индикатор очень хороший, работает на любых таймфреймах.
Рис.1. Индикатор AutoTrendLinien
