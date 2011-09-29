CodeBaseРазделы
Индикаторы

AutoTrendLinien - индикатор для MetaTrader 5

ANG3110 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5304
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ANG3110

Индикатор трендовый. Работает очень просто, автоматически выстраивает линии канала в сторону тренда.

Работать с индикатором очень просто, он предполагает движение цены от верхней линии до нижней, или наоборот.

Если цена дошла до самой верхней линии, а линии канала направлены вверх, на откате цены от верхней линии ставим Sell-ордер. Как цена доходит до нижней линии канала, на откате покупаем, т.е. ставим Buy-ордер. Средняя линия обозначена пунктиром. Когда цена находится в районе средней линии, мы выжидаем экстремального отклонения цены до нижней или верхней линии канала.

Сам канал разворачивается без резких движений, постепенно. Если заметили разворот канала в противоположную сторону, значит, начинается разворот цены. В такой момент открываем позиции только от противоположной экстремальной линии в сторону разворота канала. К данному индикатору необходимо привыкать, чтобы понять его поведение. Индикатор очень хороший, работает на любых таймфреймах.


Рис.1. Индикатор AutoTrendLinien

