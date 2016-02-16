und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volume Rate of Change (VROC) - Indikator für den MetaTrader 5
Der Volume Rate of Change (VROC) ist ein Indikator der Richtung, in die das Volumen tendiert.
Seine Idee liegt in der Tatsache begründet dass fast alle wichtigen grafischen Formationen (Hochs, Tiefs, Ausbrüche etc) mit einem dramatischen Anstieg des Handelsvolumens einhergehen.
Der Indikator bestimmt die Differenz aus dem Volumen des aktuellen Balkens und dem Volumen vor n Perioden. Ist das Volumen des aktuellen Balkens höhe als das vor n Perioden wird der Wert des Indikators positiv. Ist das aktuelle Volumen niedriger, wird der VROC einen negativen Wert erhalten. Somit vermittelt der Indikator eine Vorstellung von der Änderungsrate des Volumens.
Die Bestimmung der Periodenlänge für die Berechnung ist bei der Arbeit mit diesem Indikator sehr wichtig. Kurze Perioden von 10-15 Balken zeigen plötzliche Änderungen des Volumens an. Wie auch immer, für realistischere Signale ist es besser Perioden von 25-30 Balken zu wählen. Daraus resultiert eine glattere und rundere Kurve und das erleichtert die Analyse. Gleichzeitig resultiert aus dem Einsatz von kurzen Perioden eine abgehacktere, "unruhigere" Kurve, was die Analyse erschwert.
Abbildung:
Volume Rate of Change Indikator
Berechnung:
VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
wobei:
- VOLUME (i) - Volumen des aktuellen Balkens
- VOLUME (i - n) - Volumen vor n Balken
- VROC - Wert des Volume Rate of Change Indikators
