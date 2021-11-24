당사 팬 페이지에 가입하십시오
Volume Rate of Change (VROC) 지표 - MetaTrader 5용 지표
VROC(Volume Rate of Change)는 거래량 추세가 이동하는 방향을 나타내는 지표입니다.
지표의 아이디어는 그래픽을 구성하는 거의 모든 중요한 형태(피크, 바텀, 브리치 등)이 거래량의 극적인 증가를 동반한다는 사실에 있습니다.
지표는 현재 바의 볼륨과 n 기간 전 볼륨 간의 차이입니다. 현재 바의 볼륨이 n 기간 전보다 높으면 표시기의 값은 양수입니다. 만약 현재 볼륨이 낮으면 VROC는 음의 값을 가집니다. 그러므로 지표는 볼륨이 변하는 속도에 대해 알려줍니다.
이 지표를 사용할 때 중요한 것은 계산 기간입니다. 10-15의 짧은 기간은 볼륨의 갑작스럼 변화를 보여줍니다. 반면에 25-30 과 같은 기간을 사용하면 좀 더 현실적인 신호를 알 수 있습니다. 그러면 좀더 평활 되고 곡선의 선을 가지게 되고 분석이 용이해 집니다. 짧은 기간을 사용하면 더 끊어지고 "어설픈" 선이 생성되고 분석이 복잡해집니다.
Volume Rate of Change 지표
계산:
VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
설명:
- VOLUME (i) - 현재 바의 볼륨;
- VOLUME (i - n) - n 바 이전의 볼륨;
- VROC -Volume Rate of Change 지표 값.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/53
볼륨 지표는 볼륨의 변경에 따라 다른 색상으로 볼륨을 표시합니다.얼티밋 오실레이터
얼티밋 오실레이터(Ultimate Oscillator)는 Larry Williams에 의해 개발되었습니다. 기간이 다른 3개의 오실레이터의 평균을 사용합니다.
Williams의 A/D 지표는 양의 "누적(accumulational)" 가격 움직임과 음의 "분배(distributional)" 가격 움직임의 누적 합계입니다. 지표와 가격간의 차이가 시그널입니다.윌리엄스 퍼센트 레인지(Williams’ Percent Range (%R))
Williams의 퍼센트 레인지 지표(%R)는 시장이 과매수/과매도되었는지 여부를 결정하는 동적 기술 지표입니다.