VROC(Volume Rate of Change)는 거래량 추세가 이동하는 방향을 나타내는 지표입니다.



지표의 아이디어는 그래픽을 구성하는 거의 모든 중요한 형태(피크, 바텀, 브리치 등)이 거래량의 극적인 증가를 동반한다는 사실에 있습니다.



지표는 현재 바의 볼륨과 n 기간 전 볼륨 간의 차이입니다. 현재 바의 볼륨이 n 기간 전보다 높으면 표시기의 값은 양수입니다. 만약 현재 볼륨이 낮으면 VROC는 음의 값을 가집니다. 그러므로 지표는 볼륨이 변하는 속도에 대해 알려줍니다.



이 지표를 사용할 때 중요한 것은 계산 기간입니다. 10-15의 짧은 기간은 볼륨의 갑작스럼 변화를 보여줍니다. 반면에 25-30 과 같은 기간을 사용하면 좀 더 현실적인 신호를 알 수 있습니다. 그러면 좀더 평활 되고 곡선의 선을 가지게 되고 분석이 용이해 집니다. 짧은 기간을 사용하면 더 끊어지고 "어설픈" 선이 생성되고 분석이 복잡해집니다.

Volume Rate of Change 지표



계산:



VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100



설명:

