Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volume Rate of Change (VROC) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8863
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.
Идея индикатора VROC заключается в том, что практически все важные графические образования (вершины, основания, прорывы и т.д.) сопровождаются резким увеличением объема торгов. Индикатор представляет собой разность объема текущего бара и объема n периодов назад.
Если объем текущего бара выше чем n периодов назад, значение индикатора будет положительным. Если текущий объем ниже, VROC примет отрицательное значение. Таким образом, индикатор дает представление о скорости изменения объема.
Важным моментом при работе с этим индикатором является определение периода расчета. Короткие периоды, порядка 10-15 баров, показывают внезапные изменения объема. Однако для более реалистичных сигналов рекомендуется выбирать периоды в 25-30 баров. Это дает более сглаженную и закругленную линию и облегчает анализ. В то же время, использование коротких периодов дает более ломанную и "шумную" линию, что усложняет анализ.
Индикатор Volume Rate of Change
Расчет:
- VOLUME (i) - объем текущего бара;
- VOLUME (i - n) - объем n баров назад;
- VROC - значение индикатора Volume Rate of Change.
Модифицированная версия индикатора Зигзаг (ZigZag), соединяет отрезками точки перелома тенденции и рисует их различным цветом в зависимости от направления движения цены.ZigZag
Индикатор Зигзаг (ZigZag) соединяет отрезками точки перелома тенденции (существенные вершины и основания на ценовом графике).
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.Reversal Bar
Индикатор выделяет бары, следующие за разворотным.