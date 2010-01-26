CodeBaseРазделы
Индикаторы

Volume Rate of Change (VROC) - индикатор для MetaTrader 5

Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.

Идея индикатора VROC заключается в том, что практически все важные графические образования (вершины, основания, прорывы и т.д.) сопровождаются резким увеличением объема торгов. Индикатор представляет собой разность объема текущего бара и объема n периодов назад.

Если объем текущего бара выше чем n периодов назад, значение индикатора будет положительным. Если текущий объем ниже, VROC примет отрицательное значение. Таким образом, индикатор дает представление о скорости изменения объема.

Важным моментом при работе с этим индикатором является определение периода расчета. Короткие периоды, порядка 10-15 баров, показывают внезапные изменения объема. Однако для более реалистичных сигналов рекомендуется выбирать периоды в 25-30 баров. Это дает более сглаженную и закругленную линию и облегчает анализ. В то же время, использование коротких периодов дает более ломанную и "шумную" линию, что усложняет анализ.

Индикатор Volume Rate of Change

Расчет:

VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
где:
  • VOLUME (i) - объем текущего бара;
  • VOLUME (i - n) - объем n баров назад;
  • VROC - значение индикатора Volume Rate of Change.
ZigZagColor ZigZagColor

Модифицированная версия индикатора Зигзаг (ZigZag), соединяет отрезками точки перелома тенденции и рисует их различным цветом в зависимости от направления движения цены.

ZigZag ZigZag

Индикатор Зигзаг (ZigZag) соединяет отрезками точки перелома тенденции (существенные вершины и основания на ценовом графике).

Envelopes Envelopes

Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.

Reversal Bar Reversal Bar

Индикатор выделяет бары, следующие за разворотным.