Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.



Идея индикатора VROC заключается в том, что практически все важные графические образования (вершины, основания, прорывы и т.д.) сопровождаются резким увеличением объема торгов. Индикатор представляет собой разность объема текущего бара и объема n периодов назад.



Если объем текущего бара выше чем n периодов назад, значение индикатора будет положительным. Если текущий объем ниже, VROC примет отрицательное значение. Таким образом, индикатор дает представление о скорости изменения объема.

Важным моментом при работе с этим индикатором является определение периода расчета. Короткие периоды, порядка 10-15 баров, показывают внезапные изменения объема. Однако для более реалистичных сигналов рекомендуется выбирать периоды в 25-30 баров. Это дает более сглаженную и закругленную линию и облегчает анализ. В то же время, использование коротких периодов дает более ломанную и "шумную" линию, что усложняет анализ.

Индикатор Volume Rate of Change

Расчет:



VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100



VOLUME (i) - объем текущего бара;

VOLUME (i - n) - объем n баров назад;

VROC - значение индикатора Volume Rate of Change.

где: