成交量变动率 (VROC) 是交易量趋势移动方向的一个指标。
它的理念基于一个事实，即几乎所有重要的图形模式（顶部，底部，缺口等）都伴随着交易量的急剧增加。
该指标是当前柱成交量和n周期前成交量的差值。如果当前柱成交量比n周期前的高，该指标的值将是正数。如果当前成交量更低，VROC将是一个负值。因此，该指标给出了成交量变化速度的概念。
使用该指标时确定计算周期非常重要。10-15个柱的短周期显示成交量的突变。然而，作为更实用的信号，最好是选择25-30柱的周期。这可得到更加平滑和圆润的线条，使分析更容易。同时，使用短周期将得到支离，“嘈杂”的线条，使分析变得复杂。
成交量变动率指标
计算公式：
VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
其中：
- VOLUME (i) - 当前柱成交量；
- VOLUME (i - n) - n周期前成交量；
- VROC - 成交量变动率指标值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/53
