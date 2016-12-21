Wirklicher Autor:

Earnforex

Der Range Expansion Index (REI) ist ein Oszillator, der die Preisänderungsrate misst und Überkauft/Überverkauft Zonen anzeigt, wenn der Preis Schwäche oder Stärke zeigt. Er wurde von Thomas DeMark entwickelt und beschrieben in seinem Buch "The New Science of Technical Analysis".



Der Indikatorwert schwankt zwischen -100 und +100. Der REI ist eine erweiterter Oszillator, der sich in einer Seitwärtsbewegung neutral verhält und Trends nur bei deutlichen Hochs oder Tiefs ausweist.

Eingabe-Parameter:

REI_Period (Standardwert = 8) - Periodenlänge. Wird dieser Wert erhöht, verringert sich die Zahl der Signale, werden aber genauer. Wird der Wert verringert, erhöht sich die Zahl der Signale, sie werden aber ungenauer.

Thomas DeMark empfiehlt die Verwendung der standardmäßigen Periodenlänge von 8. Es ist Zeit zu verkaufen, wenn die der Wert auf über 60 steigt und dann wieder darunter fällt. Es ist Zeit zu kaufen, wenn der Wert unter -60 fällt und dann wieder über diese Zahl steigt.



