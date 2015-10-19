ボリュームは、取引量の変化に応じて、異なる色で取引量を表示します。

インジケーターのバーには、緑と赤の2色があります。緑色は、現在のボリュームがひとつ前よりも増えたことを表します。赤色は、現在のボリュームがひとつ前よりも減ったことを表します。tick/realと色の選択をすることができます

Volumes indicator

