Volumes - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8290
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Для рынка Forex индикатор Volumes (объемы) представляет собой показатель количества изменений цены в течение каждого периода выбранного таймфрейма. Для биржевых инструментов данный индикатор является показателем реально торгуемых объемов (контракты, деньги, штуки и т.д.).
Индикатор Volumes показывает строит гистограмму объемов различными цветами в зависимости от изменений объемов.
Бары индикатора раскрашиваются в два цвета. Зеленый цвет означает, что объем текущего бара превышает объем предыдущего. Красный цвет означает, что объем текущего бара имеет меньшее значение, чем объем предыдущего. Цвета индикатора, а также его применение к тиковым или реальным объемам настраиваются в его параметрах.
