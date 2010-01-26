CodeBaseРазделы
Индикаторы

Volumes - индикатор для MetaTrader 5

Для рынка Forex индикатор Volumes (объемы) представляет собой показатель количества изменений цены в течение каждого периода выбранного таймфрейма. Для биржевых инструментов данный индикатор является показателем реально торгуемых объемов (контракты, деньги, штуки и т.д.).

Индикатор Volumes показывает строит гистограмму объемов различными цветами в зависимости от изменений объемов.

Бары индикатора раскрашиваются в два цвета. Зеленый цвет означает, что объем текущего бара превышает объем предыдущего. Красный цвет означает, что объем текущего бара имеет меньшее значение, чем объем предыдущего. Цвета индикатора, а также его применение к тиковым или реальным объемам настраиваются в его параметрах.

Индикатор Volumes

