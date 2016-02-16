CodeBaseKategorien
Volumes - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten: 2698
2698
Rating:
(43)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator Volumes zeigt das Volumen in Abhängigkeit von dessen Änderung in unterschiedlichen Farben.

Die Indikatorbalken haben zwei Farben - grün und rot. Grüne Farbe bedeutet dass das Volumen des aktuellen Balkens höher als das Volumen des vorherigen Balkens ist. Im Gegensatz dazu bedeutet rote Farbe dass das Volumen niedriger ist als beim vorherigen Balken. Es kann optional gesetzt werden welches Volumen benutzt werden soll - Tick oder Reales Volumen. Die Farben können ebenfalls geändert werden.

Abbildung:

Volumes Indikator

Volumes Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/52

Ultimate Oszillator Ultimate Oszillator

Der Ultimate Oszillator wurde von Larry Williams entwickelt. Er verwendet den Durchschnitt von drei Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

Stochastic Oszillator Stochastic Oszillator

Der Stochastic Oszillator setzt den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Kursspanne über eine bestimmte Zeitperiode in Beziehung.

Volume Rate of Change (VROC) Volume Rate of Change (VROC)

Der Volume Rate of Change (VROC) ist ein Indikator der Richtung, in die das Volumen tendiert.

Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D) Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D)

Der Indikator Williams' A/D ist die kumulierte Summe der positiven "akkumulierenden" und negativen "distributionalen" Kursbewegungen. Divergenzen zwischen dem Indikator und dem Kurs dienen als Signale.