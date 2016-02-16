Der Indikator Volumes zeigt das Volumen in Abhängigkeit von dessen Änderung in unterschiedlichen Farben.

Die Indikatorbalken haben zwei Farben - grün und rot. Grüne Farbe bedeutet dass das Volumen des aktuellen Balkens höher als das Volumen des vorherigen Balkens ist. Im Gegensatz dazu bedeutet rote Farbe dass das Volumen niedriger ist als beim vorherigen Balken. Es kann optional gesetzt werden welches Volumen benutzt werden soll - Tick oder Reales Volumen. Die Farben können ebenfalls geändert werden.

