成交量 指标根据成交量的变化用不同的颜色显示成交量。

指标柱线有两种颜色—绿色和红色。绿色表示当前柱的成交量比先前柱的成交量高。相反，红色意味着当前柱的成交量比先前柱的成交量低。有一个选项可以选择使用的成交量- 即时/真实的成交量，颜色也可以改变。

成交量指标

