成交量 指标根据成交量的变化用不同的颜色显示成交量。
指标柱线有两种颜色—绿色和红色。绿色表示当前柱的成交量比先前柱的成交量高。相反，红色意味着当前柱的成交量比先前柱的成交量低。有一个选项可以选择使用的成交量- 即时/真实的成交量，颜色也可以改变。
成交量指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/52
Ultimate Oscillator
Ultimate Oscillator由Larry Williams所开发。它使用三条不同周期的oscillators的均值。MQL5 向导 - 基于 锤头 / 上吊线形态的交易信号 + Stochastic
基于 锤头 / 上吊线形态的交易信号，由 Stochastic （随机震荡）指标确认．基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
成交量变动率 (VROC)
成交量变动率 (VROC) 是交易量趋势移动方向的一个指标。威廉姆斯累积/分发指标(W_A/D)
威廉姆斯的A/D指标是正向“累积”和负向“分发”价格移动的累加值指标和价格之间的背离是一个信号。