볼륨 지표는 볼륨의 변경에 따라 다른 색상으로 볼륨을 표시합니다.
지표는 바는 두개의 색상을 가집니다 - 녹색과 붉은색. 녹색은 현재 바의 볼륨이 이전 바의 볼륨보다 높다는 것을 의미합니다. 붉은색은 반대로 이전 바보다 볼륨이 낮다는 것을 의미합니다. 사용할 볼륨을 선택하는 옵션이 있습니다 - 틱/실제 볼륨, 색상도 변경할 수 있습니다.
볼륨 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/52
얼티밋 오실레이터
얼티밋 오실레이터(Ultimate Oscillator)는 Larry Williams에 의해 개발되었습니다. 기간이 다른 3개의 오실레이터의 평균을 사용합니다.스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)
스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안의 해당 가격 범위와 비교한 유가 증권의 종가의 위치를 비교합니다.
Volume Rate of Change (VROC) 지표
VROC(Volume Rate of Change)는 거래량 추세가 이동하는 방향을 나타내는 지표입니다.윌리엄스 누적/분배 지표(Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D))
Williams의 A/D 지표는 양의 "누적(accumulational)" 가격 움직임과 음의 "분배(distributional)" 가격 움직임의 누적 합계입니다. 지표와 가격간의 차이가 시그널입니다.