볼륨 지표는 볼륨의 변경에 따라 다른 색상으로 볼륨을 표시합니다.

지표는 바는 두개의 색상을 가집니다 - 녹색과 붉은색. 녹색은 현재 바의 볼륨이 이전 바의 볼륨보다 높다는 것을 의미합니다. 붉은색은 반대로 이전 바보다 볼륨이 낮다는 것을 의미합니다. 사용할 볼륨을 선택하는 옵션이 있습니다 - 틱/실제 볼륨, 색상도 변경할 수 있습니다.

볼륨 지표

